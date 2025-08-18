Incertezas do tarifaço comprometem ritmo de fechamentos de contratos da laranja

Diferente dos anos anteriores, quando os contratos de laranja eram firmados já no primeiro semestre do ano, as negociações para a safra 2025-2026 avançam em ritmo lento, segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).



Enquanto os produtores pressionam por maior consistência, a indústria mantém ajustes no spot e adota cautela para observar o cenário de oferta e a demanda antes de fechar acordos.



Segundo os pesquisadores, a demora também reflete a safra mais tardia pela desvalorização em março e as incertezas com o tarifaço dos Estados Unidos — embora o suco de laranja tenha sido isento do imposto americano, subprodutos essenciais da cadeia seguem taxados em 50%.