Entenda por que os EUA retiraram as tarifas do suco de laranja brasileiro

Ibiapaba Netto, diretor-executivo da CitrusBR, analisou os motivos que levaram os Estados Unidos a retirarem a sobretaxa sobre o suco de laranja , em entrevista ao Record News Rural desta terça-feira (5). Ele afirma que o processo pode ser compreendido a partir de dois pontos principais.





“O primeiro deles é a interdependência que existe entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos representam, para a gente, 42% das nossas exportações de suco de laranja, atrás da União Europeia, com 52%, mas nós representamos para eles 56% do consumo (...) O segundo ponto, que eu acho importante frisar, é a presença de investimento brasileiro nos Estados Unidos”, afirma.





Netto pontua que, sem o fornecimento do produto, as empresas americanas enfrentariam dificuldades para atender a demanda dos consumidores. “Seria realmente uma situação devastadora para as empresas americanas, que sofreriam tanto quanto — se não mais — do que as empresas brasileiras”, completa.