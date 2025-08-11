Laranja reage às novas tarifas americanas e registra valorização de 4,61% em agosto

Após as definições sobre o tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o preço da laranja para a indústria alcançou a média de R$ 45,42 por caixa de 40 quilos — alta de 4,61% na comparação com o período anterior —, entre 4 e 7 de agosto.



A decisão que excluiu o suco de laranja da sobretaxa americana aliviou o setor citrícola e pode estimular as exportações nacionais no curto prazo, especialmente com a menor concorrência de outros fornecedores globais.



Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), nos próximos dias, os produtores aguardam a retomada de fechamentos de contratos para a safra 2025-2026, que foram interrompidos em julho.