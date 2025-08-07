Lei que restringe pesca predatória auxilia na recuperação de espécies ameaçadas em Goiás
Há 12 anos, legislação proíbe o transporte de qualquer quantidade de peixe nativo e permite o consumo de apenas 5 kg de pescado no local
“Nem nos rios mais intocados do Brasil a gente não consegue ver aquele tanto de cardume”, afirma Sebastião Caroço, pescador e biólogo, sobre o rio Araguaia, o mais importante de Goiás.
No entanto, esse nem sempre foi o cenário da biodiversidade marinha da região. Há 12 anos, o estado implementou a Lei Cota Zero, que restringe a pesca predatória com o objetivo de incentivar a reprodução e o repovoamento dos rios.
A legislação proíbe o transporte de qualquer quantidade de peixe nativo, mas permite o consumo de até 5 kg de pescado no local. A pesca esportiva, que consiste na devolução do animal ao rio, também é autorizada.
O resultado tem sido o aumento na população de peixes como a piratinga e a piraíba, além do retorno de animais como botos, arraias e até onças ao ecossistema. “O pessoal aprendeu a respeitar, é por isso que tem gente vindo do mundo inteiro para pescar com a gente”, ressalta Caroço.
Últimas