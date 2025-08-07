Lei que restringe pesca predatória auxilia na recuperação de espécies ameaçadas em Goiás

“Nem nos rios mais intocados do Brasil a gente não consegue ver aquele tanto de cardume”, afirma Sebastião Caroço, pescador e biólogo, sobre o rio Araguaia, o mais importante de Goiás.



No entanto, esse nem sempre foi o cenário da biodiversidade marinha da região. Há 12 anos, o estado implementou a Lei Cota Zero, que restringe a pesca predatória com o objetivo de incentivar a reprodução e o repovoamento dos rios.



A legislação proíbe o transporte de qualquer quantidade de peixe nativo, mas permite o consumo de até 5 kg de pescado no local. A pesca esportiva , que consiste na devolução do animal ao rio, também é autorizada.



O resultado tem sido o aumento na população de peixes como a piratinga e a piraíba, além do retorno de animais como botos, arraias e até onças ao ecossistema. “O pessoal aprendeu a respeitar, é por isso que tem gente vindo do mundo inteiro para pescar com a gente”, ressalta Caroço.