‘O setor pede uma movimentação diplomática’, afirma executivo florestal sobre tarifaço dos EUA

“O setor pede, na forma de um manifesto, uma movimentação diplomática”, afirma Ailson Loper, diretor-executivo da APRE Florestas (Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal), ao analisar o impacto das tarifas dos Estados Unidos na zona florestal brasileira.



O setor florestal do Paraná enfrenta dificuldades devido às novas taxas impostas por Donald Trump e alerta para o risco de fechamento de empresas da área. Em entrevista ao Record News Rural de quinta-feira (31), Loper diz que há um movimento de empresários, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, trabalhando para chegar a um acordo comum. No entanto, segundo ele, a mobilização nacional não atingiu o nível esperado.