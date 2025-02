Preço alto dos ovos deve se manter nos próximos meses; entenda

O aumento no preço do ovo , ocorrido em fevereiro, levou a proteína mais consumida entre os brasileiros a preços, em alguns lugares, a custar R$ 30 a cartela com 30 unidades, o que já faz alguns consumidores repensarem o consumo. A alta deve se manter nos próximos meses , como explica à RECORD NEWS, Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal.



Entre os fatores destacados por Santin, estão os aumentos em 30% no preço do milho, que serve de alimento para as aves, e de 100% no preço das embalagens, além do forte calor que faz com que os animais produzam menos.