Preço do arroz em queda desde janeiro preocupa produtores do RS

O preço do arroz , em queda desde o final de janeiro, tem preocupado vendedores do Rio Grande do Sul. Com a colheita em avanço no estado, os custos totais de produção estão estimados em R$ 100,00 a saca de 50 kg na temporada atual.



Segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o grão com casca registra uma baixa acumulada de 21,3% há sete semanas, retraindo os produtores para novas negociações.