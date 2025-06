Preço do café deve começar a cair nos próximos meses, segundo expectativas da Abic

Embora os efeitos climáticos e outros fatores tenham contribuído para a recente valorização do café no Brasil, a expectativa é que o valor do produto desacelere nos próximos meses, segundo a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café).



Em janeiro e fevereiro, o grão registrou alta de 7,07% e 11,63%, respectivamente. No entanto, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os meses seguintes foram de queda, chegando a 2,86% em junho.



Uma pesquisa do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) no campo apontou que a cotação do café arábica, o mais consumido no país, apresentou uma queda de 15% na parcial de junho .



“A tendência para as próximas semanas são possíveis ajustes de baixa, com impactos progressivos nas gôndolas, e o consumidor rapidamente irá perceber”, afirma Celírio Inácio, diretor-executivo da Abic.