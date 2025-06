Apesar de boa safra, café ainda deve pesar no bolso do consumidor até o próximo ano

Com o aumento de 97% no preço do café no último ano, os consumidores se perguntam quando os valores retornarão à normalidade. Apesar de uma safra boa para este ano, a expectativa é que o valor volte a cair apenas em 2026.



No campo, os produtores já se preparam para garantir a qualidade dos próximos grãos . A colheita da safra atual começou em maio e deve se estender até setembro, com uma estimativa de 55,7 milhões de sacas — o equivalente a 3 bilhões de quilos.





Apesar da temporada curta e da estiagem ocorrida em 2024, a produção ainda gera a expectativa de uma quantidade maior do que a safra anterior. Mesmo assim, os valores devem se manter altos pelos diversos fatores envolvidos na cadeia produtiva, como produção, torra e transporte.