Preço do etanol hidratado registra alta pela quinta semana seguida em São Paulo

O etanol hidratado registrou a quinta semana seguida de alta no preço no estado de São Paulo. Os dados divulgados pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) mostram que uma série de fatores, como o aumento da demanda, os valores elevados nas usinas e a maior competitividade com os produtos de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, impulsionaram a liquidez no mercado paulista .



O levantamento, realizado entre os dias 18 e 22 de agosto, revelou que o combustível fechou em R$ 2,68 por litro. Já o valor líquido, sem ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e PIS/Confins, representou alta de 1,05% na comparação com o período anterior. O indicador Cepea Esalq/USP do etanol anidro , no entanto, registrou queda de 0,12%.