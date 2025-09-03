Preço do tomate registra queda significativa no atacado em São Paulo

O preço do tomate salada apresentou significativa redução no atacado do estado de São Paulo na última semana de agosto. De acordo com dados divulgados pelo Hortifrúti/Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), entre os dias 25 e 29 de agosto a caixa do tipo 3A foi comercializada por R$ 57,00 em média na capital paulista. Este valor representa uma diminuição de 19,3% comparado à semana anterior.



Na cidade de Campinas também houve o registro de queda nos preços do fruto, com a caixa vendida a R$ 82,00 após um recuo de 11,3%. Em contrapartida, as cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte mantiveram seus valores estáveis durante o mesmo período — preços da caixa em R$ 73,00, no Rio, e de R$ 60,00 na capital mineira.



O principal fator para essa redução nos preços é atribuído ao aumento da produtividade combinado com temperaturas elevadas que aceleraram a oferta dos produtos. Para setembro, a previsão é de disponibilidade mais controlada com o fim da colheita dos tomates tardios.