Preços da carne bovina e suína seguem em alta em agosto devido à demanda ativa dos compradores

Os preços das carnes bovina e suína continuam em alta em agosto, segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). As escalas de abate de gado permanecem entre sete e oito dias, sustentando a demanda ativa dos compradores.





carcaça casada bovina subindo 6,4% no atacado da Grande São Paulo. O mercado de A parcial do indicador Cepea/Esalq avançou 5,3% até o dia 12, com asubindo 6,4% no atacado da Grande São Paulo. O mercado de suínos também apresenta aumento nos valores.





O preço da proteína foi impulsionado pela maior procura antes do Dia dos Pais e alta do consumo após os salários. A melhoria nas vendas em relação a julho elevou a liquidez dos produtos.