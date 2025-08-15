Preços da carne bovina e suína seguem em alta em agosto devido à demanda ativa dos compradores
Parcial do indicador Cepea/Esalq avançou 5,3% até o dia 12, com a carcaça casada de gado subindo 6,4% no atacado da Grande São Paulo
Os preços das carnes bovina e suína continuam em alta em agosto, segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). As escalas de abate de gado permanecem entre sete e oito dias, sustentando a demanda ativa dos compradores.
A parcial do indicador Cepea/Esalq avançou 5,3% até o dia 12, com a carcaça casada bovina subindo 6,4% no atacado da Grande São Paulo. O mercado de suínos também apresenta aumento nos valores.
O preço da proteína foi impulsionado pela maior procura antes do Dia dos Pais e alta do consumo após os salários. A melhoria nas vendas em relação a julho elevou a liquidez dos produtos.
