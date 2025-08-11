Exportações brasileiras de carne suína têm alta de quase 13% no primeiro semestre de 2025

O Brasil exportou quase 850 mil toneladas de carne suína no primeiro semestre de 2025, um aumento de 12,9% em relação ao período anterior. A receita nos primeiros sete meses do ano chegou a US$ 2,039 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões na cotação atual), alta de 26,7% em comparação a 2024.



