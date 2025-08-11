Logo R7.com
Exportações brasileiras de carne suína têm alta de quase 13% no primeiro semestre de 2025

País exportou quase 850 mil toneladas da proteína no período; Filipinas é o principal destino

Record News Rural|Do R7

O Brasil exportou quase 850 mil toneladas de carne suína no primeiro semestre de 2025, um aumento de 12,9% em relação ao período anterior. A receita nos primeiros sete meses do ano chegou a US$ 2,039 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões na cotação atual), alta de 26,7% em comparação a 2024. 


Apesar de registrar uma queda de 8,3% nas exportações em julho, a receita mensal cresceu 2,2%, totalizando US$ 316,1 milhões (aproximadamente R$ 1,7 bilhões, na cotação atual). As Filipinas lideram como principal destino, com um aumento de 15,8% no volume importado. Outros países que importaram a proteína brasileira incluem Chile, China, Japão e Vietnã. 

