Carne bovina brasileira bate recorde de exportações em julho, mesmo com tarifaço; entenda o motivo

A ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes) estimou perdas de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões, na cotação atual) com a taxação americana sobre a carne brasileira . Apesar disso, as exportações do produto bateram recorde histórico em julho, registrando alta de 15,3% em relação ao mês anterior.



