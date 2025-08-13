Carne bovina brasileira bate recorde de exportações em julho, mesmo com tarifaço; entenda o motivo
Pesquisador Thiago Bernardino destaca que países como China e México aumentaram suas compras da proteína do Brasil
A ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes) estimou perdas de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões, na cotação atual) com a taxação americana sobre a carne brasileira. Apesar disso, as exportações do produto bateram recorde histórico em julho, registrando alta de 15,3% em relação ao mês anterior.
Thiago Bernardino, coordenador de pecuária e pesquisador do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), analisou o cenário atual do mercado bovino brasileiro e explicou, ao Record News Rural desta quarta-feira (13), como ocorreu esse crescimento.
Segundo o especialista, outros países aumentaram significativamente as compras da proteína do Brasil, entre eles a China, que saltou de 134 mil para 158 mil toneladas. “O mundo tem baixo estoque de carne. Então, invariavelmente, necessariamente, países vão ter que comprar carne brasileira. E os números de julho mostram isso”, afirma.
