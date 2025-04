Produção de trigo pode atingir 8,4 milhões de toneladas e compensar queda na área plantada em 2025

Embora a semeadura da safra de trigo tenha iniciado o ano com redução de pouco mais de 9% na área plantada, conforme dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), a expectativa é que a situação seja compensada pelo aumento na produtividade.



O cultivo do grão já foi iniciado em Goiás e Minas Gerais, mas nos principais estados produtores — como Paraná e Rio Grande do Sul — as atividades estão previstas para maio e junho. No total, a área de plantio estimada é de 2,7 milhões de hectares.



Segundo pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), a projeção é que sejam colhidas 3 toneladas de trigo por hectare, o que representa uma média de 18,5% superior à de 2024. Caso a perspectiva se concretize, a produção pode alcançar 8,4 milhões de toneladas, alta de 7,4% comparado ao ano anterior.