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Produtores enfrentam falta de mão de obra no cultivo do maracujá

Minas Gerais é o quinto maior produtor da fruta no país; enxertia ajuda a prevenir doenças

Record News Rural|Do R7

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O estado de Minas Gerais está entre os maiores produtores de maracujá do Brasil. Mas, atualmente, a cultura tem um cenário desafiador: a falta de mão de obra no campo. Por isso, os agricultores precisam se reinventar para enfrentar as dificuldades.

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