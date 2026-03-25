Produtores enfrentam falta de mão de obra no cultivo do maracujá

O estado de Minas Gerais está entre os maiores produtores de maracujá do Brasil. Mas, atualmente, a cultura tem um cenário desafiador: a falta de mão de obra no campo. Por isso, os agricultores precisam se reinventar para enfrentar as dificuldades.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!