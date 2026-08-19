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Produtos pernambucanos podem ganhar indicação geográfica

Certificação fortalece identidade regional e reputação da produção

Record News Rural|Do R7

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O Pernambuco avançou na valorização dos seus produtos regionais ao solicitar o selo de indicação geográfica para itens tradicionais do estado. Entre eles está o abacaxi de Pombos, na Zona da Mata, reconhecido por ser um dos mais doces do Brasil.

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