Produtos pernambucanos podem ganhar indicação geográfica

O Pernambuco avançou na valorização dos seus produtos regionais ao solicitar o selo de indicação geográfica para itens tradicionais do estado. Entre eles está o abacaxi de Pombos, na Zona da Mata, reconhecido por ser um dos mais doces do Brasil.



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