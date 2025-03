Projeto visa arrecadar R$ 1 bilhão em cinco anos para auxiliar produtores de cacau no Brasil Cerca de 1.200 agricultores da Bahia e do Pará serão beneficiados na primeira fase do programa

Record News Rural|Do R7 25/03/2025 - 14h35 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share