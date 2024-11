Qualidade do trigo, prejudicada por chuvas no RS, pode afetar a produção de pães

A colheita de trigo no Rio Grande do Sul já está 29% concluída. Porém, por conta das intensas chuvas , a qualidade do grão está inferior, o que pode afetar a produção de pães pelo Brasil. De acordo com o Emater (Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável), a área cultivada é de 1,31 milhão de hectares e a produtividade prevista permanece em 3.100 kg por hectare.