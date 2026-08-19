Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Redução dos estoques sustenta valorização da maçã

Avanços mais expressivos nos preços de negociação são verificados para a fuji

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Nos últimos dias, os preços das maçãs registraram um aumento significativo. De acordo com o Cepea, a valorização está ligada principalmente à diminuição na disponibilidade das frutas estocadas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • record-news-rural
  • agronegocio
  • cepea
  • maçã

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.