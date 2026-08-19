Redução dos estoques sustenta valorização da maçã

Nos últimos dias, os preços das maçãs registraram um aumento significativo. De acordo com o Cepea, a valorização está ligada principalmente à diminuição na disponibilidade das frutas estocadas.



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