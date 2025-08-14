Preços do arroz em casca oscilam no início de agosto devido à variação na demanda

Os preços do arroz em casca apresentaram variações no início de agosto, acompanhando a demanda pelo produto. Em algumas regiões monitoradas pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os valores subiram devido à procura de varejistas e atacadistas para reposição de estoques. Em outras áreas, houve queda, reflexo de uma oferta acima da demanda.



