Preços do arroz em casca oscilam no início de agosto devido à variação na demanda
Levantamento do Cepea indica que produtores mantêm oferta limitada, aguardando valores mais vantajosos
Os preços do arroz em casca apresentaram variações no início de agosto, acompanhando a demanda pelo produto. Em algumas regiões monitoradas pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os valores subiram devido à procura de varejistas e atacadistas para reposição de estoques. Em outras áreas, houve queda, reflexo de uma oferta acima da demanda.
O levantamento do centro aponta que muitos vendedores seguem restringindo a oferta, à espera de melhores cotações. A queda da taxa de câmbio limitou novos embarques e reduziu a liquidez no mercado interno.
Últimas