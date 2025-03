Saiba como plantar alface e cultivar folhas frescas em casa

Colher suas próprias hortaliças diretamente do conforto de casa pode parecer um sonho distante, mas fazer sua própria horta é mais simples que se imagina. O horticultor Cícero Diniz explica como plantar alface de maneira caseira.



Diniz aponta que o cultivo é barato e garante a boa qualidade da verdura para o consumo. O primeiro passo é escolher o tipo de alface e um solo ideal para a plantação, com boa drenagem e rico em matéria orgânica para favorecer a retenção de nutrientes.



Para o agricultor, o mais difícil é fazer o canteiro. O ideal para o desenvolvimento das raízes, segundo ele, é utilizar recipientes com 15 cm de profundidade e com pequenos furos para evitar o acúmulo de água. A hortaliça precisa de quatro horas de luz direta do sol por dia para o seu crescimento.



Já o plantio deve ser feito a uma profundidade de 10 cm e com espaçamento de 30 cm entre as mudas. Entre 30 e 60 dias, a alface pode ser colhida, mas é preciso atenção para não deixar passar o período de colheita, o que pode ocasionar em folhas amargas e impróprias para o consumo.