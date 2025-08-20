Taxação sobre o mel brasileiro pode gerar um prejuízo estimado em R$ 290 milhões até o fim do ano

O mercado brasileiro de mel enfrenta um forte impacto após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifa de 50% sobre o produto . A medida pode gerar um prejuízo estimado em R$ 290 milhões até o fim do ano, afetando diretamente a renda de apicultores em todo o país. Antes mesmo de a taxa entrar em vigor, os embarques já caíram pela metade.









Azevedo destaca que os EUA são o principal parceiro comercial do mel brasileiro e que as taxas colocam em risco toda a cadeia produtiva. “Algo em torno de 85% vai só para os Estados Unidos. Então, é um volume gigantesco”, pontua.

“Cerca de 80% do valor pago pela exportação vai direto para o campo. Então, quando a gente fala de uma tarifa desse tamanho, ela”, afirma Renato Azevedo, presidente da Abemel (Associação Brasileira dos Exportadores de Mel), ao analisar o impacto do tarifaço americano no setor, em entrevista aodesta quarta-feira (20).