Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Taxação sobre o mel brasileiro pode gerar um prejuízo estimado em R$ 290 milhões até o fim do ano

Estados Unidos são o principal parceiro comercial do produto, exportando cerca de 85% do que é produzido no Brasil

Record News Rural|Do R7

O mercado brasileiro de mel enfrenta um forte impacto após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifa de 50% sobre o produto. A medida pode gerar um prejuízo estimado em R$ 290 milhões até o fim do ano, afetando diretamente a renda de apicultores em todo o país. Antes mesmo de a taxa entrar em vigor, os embarques já caíram pela metade.


“Cerca de 80% do valor pago pela exportação vai direto para o campo. Então, quando a gente fala de uma tarifa desse tamanho, ela invariavelmente vai afetar o apicultor”, afirma Renato Azevedo, presidente da Abemel (Associação Brasileira dos Exportadores de Mel), ao analisar o impacto do tarifaço americano no setor, em entrevista ao Record News Rural desta quarta-feira (20).

Azevedo destaca que os EUA são o principal parceiro comercial do mel brasileiro e que as taxas colocam em risco toda a cadeia produtiva. “Algo em torno de 85% vai só para os Estados Unidos. Então, é um volume gigantesco”, pontua.

  • estados-unidos
  • record-news-rural
  • agronegocio
  • tarifaco

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.