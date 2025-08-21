Tecnologia israelense se torna aliada na produção de hortaliças em São Paulo

Uma inovação tecnológica desenvolvida em Israel e fabricada no Brasil está transformando a produção de hortaliças na região noroeste do estado de São Paulo.



A tecnologia consiste em uma tela especial que filtra a luz solar e otimiza a fotossíntese, beneficiando cultivos como alface e couve. O produto é um polímero enviado de Israel e adaptado para o uso no campo, principalmente em sistemas de cultivo como a hidroponia — técnica de cultivo orgânico.



Com a tela, os produtores conseguem proteger as plantas contra condições climáticas adversas , como forte sol, chuvas intensas e geadas, que frequentemente comprometem a produção. Outra característica é que, ao bloquear a luz ultravioleta, ela também impede que os insetos se orientem corretamente, o que reduz o risco de danos causados por pragas.