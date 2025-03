De R$ 12 bilhões que serão retirados com o saque-aniversário, R$ 4 bilhões são da capital paulista

Em entrevista ao News das 19h , a superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal, Maria Claudia Casseli, afirmou que “serão mais de 12 milhões de pessoas” beneficiadas pelo saque-aniversário do FGTS.



Segundo ela, o montante a ser retirado em todo o Brasil soma R$ 12 bilhões, enquanto apenas na capital paulista o valor chega a R$ 4 bilhões.



Casseli explicou que, caso o trabalhador tenha cadastrado sua conta no aplicativo do FGTS , o valor estará disponível a partir do dia 17 de junho. Para aqueles que não cadastraram a conta, o pagamento seguirá outro cronograma. Ela afirma que os nascidos de janeiro a abril receberão a quantia a partir de 17 de junho; os nascidos de maio a agosto, a partir de 18 de junho; enquanto os nascidos de setembro a dezembro, a partir de 20 de junho.