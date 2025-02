'Elas com a Bola': 'Chegar à elite do futebol foi desafiador', diz coordenadora do Juventude

Em entrevista ao programa Elas com a Bola , Renata Armiliato, coordenadora de futebol feminino do Juventude, comenta que o maior desafio da equipe foi chegar à elite da modalidade. Em 2025, o time gaúcho disputará o Brasileiro Feminino A1. Segundo ela, o feito representa a consolidação de um trabalho iniciado em 2021, quando o departamento foi retomado, e reflete o planejamento realizado nos últimos quatro anos.



Renata diz que a temporada de 2025 será desafiadora, principalmente devido às limitações orçamentárias do clube, mas que o elenco foi reforçado estrategicamente para a competição. “Espero que possamos ter um ano maravilhoso, conquistando resultados importantes”, afirma. A coordenadora também celebra a visibilidade que o futebol feminino vem ganhando no Brasil.



O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.