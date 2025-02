'Elas com a Bola': Tarciane é anunciada oficialmente pelo Lyon e assina contrato até 2029

A zagueira da seleção brasileira Tarciane foi confirmada como nova jogadora do Lyon, da França, neste domingo (2). Eleita a 23ª melhor jogadora do mundo pela revista France Football, a defensora chega ao clube francês após passagem pelo Houston Dash, dos Estados Unidos.



O valor da transferência não foi revelado, mas o Houston Dash informou que essa foi a maior venda da história do clube. Segundo o site The Athletic, o Lyon pagou cerca de US$ 800 mil (R$ 4,6 milhões, na cotação atual) pela jogadora. Tarciane fez apenas 11 partidas pelo time norte-americano, onde estava desde maio de 2024.



