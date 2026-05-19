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Curso superior de enfermagem tem carga horária aumentada pelo MEC

Ministério da Educação também determinou obrigatoriedade de formato presencial

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O Ministério da Educação implementou novas diretrizes para os cursos de enfermagem no Brasil, elevando a carga horária mínima e tornando o ensino presencial obrigatório. 


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