RECORD NEWS, a casa do futebol feminino na TV brasileira

Até 1979, elas eram proibidas de jogar futebol. Em 1991, elas participaram do primeiro Mundial feminino. Em 1996, elas entraram em campo para a primeira Olimpíada. Em 2019, ganharam pela primeira vez um uniforme exclusivo para elas na seleção. E agora, elas estão com a bola na RECORD NEWS. Em 2024, a casa do futebol feminino no Brasil transmitiu grandes jogos e trouxe o primeiro programa diário de futebol feminino na TV aberta. Neste ano, vem muito mais. Em maio, tem o Paulistão. E, em breve, a Copinha 2025. Você não pode perder!