'Ainda Estou Aqui': produtor vê reação e torcida do público como vitória para o cinema brasileiro

“A arte sempre sofreu ataques no Brasil, mas temos muito orgulho de contar uma história do nosso país”, afirmou Rodrigo Teixeira, um dos produtores de Ainda Estou Aqui, em entrevista ao Jornal da Record News desta quinta-feira (23). Inspirado no livro que narra a história de Marcelo Rubens Paiva durante o período da ditadura militar, o longa, protagonizado por Fernanda Torres, já conquistou um prêmio no Globo de Ouro e disputa três indicações ao Oscar . Para Teixeira, uma das grandes conquistas é a emoção que o filme despertou no público, tanto nas redes sociais quanto na vida real.



“Os brasileiros compareceram às sessões em um momento em que o cinema enfrenta dificuldades para atrair público, mesmo em produções internacionais”, pontua. “Precisávamos de filmes com alcance capaz de valorizar o trabalho de milhares de profissionais da indústria audiovisual; Ainda Estou Aqui conseguiu esse reconhecimento”, conclui o produtor.