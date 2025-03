Novo tratamento para leucemia aprovado pela Anvisa não será disponibilizado no SUS

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) foi a primeira agência regulatória no mundo a aprovar o remédio Jaypirce (pirtobrutinibe) para tratamento de pacientes com leucemia e linfoma. No entanto, o novo medicamento vai ser disponibilizado primeiro no setor privado, mas é preciso lutar pelos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) , afirma o onco-hematologista da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia Breno Gusmão, em entrevista à RECORD NEWS, nesta sexta-feira (21).



“Esse medicamento foi aprovado para pacientes que já receberam uma linha de tratamento prévio. Os estudos mostram uma redução de morte ou de progressão da doença em 46% dos pacientes que usaram o remédio . O tratamento pode dobrar o tempo de sobrevida da pessoa e melhorar a qualidade de vida”, explica o médico.



Segundo o especialista, apesar dos benefícios do tratamento, essa ainda não é uma oferta disponível no sistema público.