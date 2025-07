Atirador em Manhattan tinha sede da NFL como alvo Shane Tamura matou quatro pessoas antes de cometer suicídio em Nova York Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h38 ) twitter

Atirador que matou quatro em Nova York tinha sede da NFL como alvo

Um ataque a tiros em um edifício comercial em Manhattan resultou na morte de quatro pessoas. O atirador, Shane Tamura, pretendia atingir a sede da NFL, mas não chegou ao destino devido a um erro no elevador. Ele abriu fogo na recepção do prédio e continuou o ataque em outro andar antes de tirar sua própria vida.

No corpo de Tamura foi encontrado um bilhete culpando a Liga Nacional de Futebol Americano por uma lesão cerebral que sofreu. Após o incidente, o edifício permaneceu fechado enquanto as investigações prosseguem para esclarecer os detalhes do caso.

