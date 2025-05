Barco vira e afunda no Rio Caeté, Pará; pescadores escapam ilesos Embarcação atracada próximo a porto vira sem deixar vítimas Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 17h58 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h58 ) twitter

Barco atracado vira e afunda no rio Caeté, no Pará; veja as imagens

Um barco atracado no Rio Caeté, nordeste do Pará, virou e afundou sem deixar vítimas. Os pescadores notaram a água invadindo a embarcação e pularam para se salvar.

Apesar dos esforços dos trabalhadores para amarrar o barco, ele acabou submerso enquanto vídeos registravam o incidente. Felizmente, ninguém estava dentro do barco no momento do acidente.

Assista em vídeo - Barco atracado vira e afunda no rio Caeté, no Pará; veja as imagens

