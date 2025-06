Brasil assegura vaga na Copa do Mundo de 2026 com vitória sobre o Paraguai Vini Jr. marca e Carlo Ancelotti conquista seu primeiro triunfo como técnico da seleção Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 12h19 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seleção brasileira vence Paraguai e se classifica para a Copa do Mundo de 2026

A seleção brasileira garantiu sua classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Paraguai por 1 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo. O único gol da partida foi marcado por Vini Jr., assegurando a primeira vitória de Carlo Ancelotti à frente do time.

Com a vitória, o Brasil conquistou a vaga com duas rodadas de antecedência nas eliminatórias. O próximo compromisso da seleção será em setembro, quando enfrentará as equipes do Chile e da Bolívia.

Assista ao vídeo - Seleção brasileira vence Paraguai e se classifica para a Copa do Mundo de 2026

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!