Bruno Henrique treina no Flamengo após indiciamento pela Polícia Federal Atacante é relacionado para jogo contra o Juventude no Maracanã Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atacante Bruno Henrique se reapresenta ao Flamengo um dia após ser indiciado pela Polícia Federal

O atacante Bruno Henrique voltou a treinar com o Flamengo um dia após ser indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de envolvimento em fraude em apostas. Ele participou dos preparativos para a partida contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro e está relacionado para o jogo no Maracanã.

A investigação da PF inclui Bruno Henrique entre os indiciados por suposta fraude em uma partida contra o Santos. Além dele, outras nove pessoas estão sendo investigadas. Mensagens encontradas no celular do irmão do jogador foram consideradas comprometedores, sugerindo ligação com um esquema de apostas. Foram analisadas cerca de quatro mil mensagens, algumas recuperadas após terem sido apagadas.

Bruno Henrique não se manifestou sobre o caso. O Flamengo declarou que trabalha com a presunção de inocência do atleta.

Assista em vídeo - Atacante Bruno Henrique se reapresenta ao Flamengo um dia após ser indiciado pela Polícia Federal

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!