Caças da FAB reabastecidos no ar durante segurança do BRICS no Rio Aeronáutica intercepta aeronaves e drones em zona restrita Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 17h40 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caças da FAB são reabastecidos no ar durante evento do Brics

A cúpula do BRICS encerrou-se nesta segunda-feira (7) no Rio de Janeiro com segurança reforçada pela Força Aérea Brasileira. Desde o início do evento, a FAB interceptou dois aviões, um helicóptero e detectou 81 drones próximos à área restrita.

Para garantir vigilância contínua, caças foram reabastecidos em pleno voo por aviões-tanque. Apenas aeronaves relacionadas aos participantes tiveram autorização para sobrevoar áreas próximas ao Museu de Arte Moderna e à Marina da Glória.

Assista ao vídeo - Caças da FAB são reabastecidos no ar durante evento do Brics

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!