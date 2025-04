Campanha nacional de vacinação contra gripe começa nesta segunda (7) em todo o Brasil Governo distribuirá mais de 73 milhões de doses ao longo do ano Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 07/04/2025 - 17h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta segunda (7)

A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou oficialmente nesta segunda-feira (7), conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Embora esta seja a data oficial, alguns estados já haviam iniciado a imunização antecipadamente. O governo pretende distribuir mais de 73 milhões de doses ao longo do ano, integrando a vacinação ao calendário nacional.

Em Minas Gerais, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin participaram do evento de lançamento e foram vacinados contra a gripe. A vacina deste ano inclui três cepas do vírus influenza, entre elas o H1N1, com a meta de imunizar 90% dos grupos prioritários, como crianças, gestantes e idosos.

Na região norte do país, a vacinação ocorrerá em setembro durante o inverno amazônico, quando a circulação do vírus é mais intensa. A vacina está disponível gratuitamente nos postos de saúde para todos os grupos prioritários.

Assista em vídeo - Campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta segunda (7)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!