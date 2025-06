Casas de luxo do tráfico são demolidas na Rocinha em operação com autoridades Imóveis de até sete andares abrigavam traficantes e foram avaliados em R$ 6 milhões Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 17h42 (Atualizado em 26/06/2025 - 17h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casas de alto padrão usadas por traficantes são destruídas na Rocinha, no Rio de Janeiro

Três imóveis de luxo construídos pelo tráfico de drogas foram demolidos na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. A operação envolveu policiais militares, agentes da prefeitura e representantes dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e Ceará. As edificações tinham entre dois a sete andares, avaliadas em cerca de R$ 6 milhões, possuíam área gourmet, piscina e uma passagem secreta para uma área de mata.

Segundo as investigações, as obras eram irregulares, apresentavam risco de desabamento e serviam como abrigo para traficantes. No mês passado, um drone flagrou a fuga de criminosos durante uma operação policial na região, muitos deles vindos do Ceará.

Assista ao vídeo - Casas de alto padrão usadas por traficantes são destruídas na Rocinha, no Rio de Janeiro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!