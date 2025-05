Cesta básica tem aumento em 15 capitais em abril Porto Alegre registra maior alta entre as capitais pesquisadas Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 11h03 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preço da cesta básica sobe em 15 capitais em abril

Em abril, o levantamento do Dieese apontou que o preço da cesta básica subiu em 15 das 17 capitais analisadas. Porto Alegre apresentou a maior elevação, com o custo atingindo R$ 834, um aumento de 5,3% em comparação a março.

A cidade ocupa a quarta posição entre as capitais com cestas mais caras no Brasil, sendo superada apenas por São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro.

No acumulado do ano, todas as capitais pesquisadas registraram alta nos preços da cesta básica, com variações entre 4,39% e quase 11%.

Assista em vídeo - Preço da cesta básica sobe em 15 capitais em abril

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!