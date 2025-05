Chefe de facção criminosa é morto em operação no Complexo da Maré Thiago da Silva Folly, conhecido como TH da Maré, morreu em confronto com a polícia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 17h41 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h41 ) twitter

Líder de facção criminosa é morto durante operação policial no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro

Thiago da Silva Folly, conhecido como TH da Maré, foi morto durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ele era um dos criminosos mais procurados do estado, com uma ficha criminal extensa que incluía 17 mandados de prisão e 227 anotações por tráfico de drogas e homicídios.

Segundo a polícia, Thiago foi baleado após resistir à prisão e atirar contra os policiais. Dois seguranças dele também morreram no confronto. A operação causou interrupções em três vias expressas e alterou a rota de 70 linhas de ônibus. As aulas na região foram suspensas temporariamente. Após a ação policial, o trânsito foi normalizado e o policiamento segue reforçado na área.

Assista em vídeo - Líder de facção criminosa é morto durante operação policial no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro

