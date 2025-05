China suspende importação de frango brasileiro após caso de gripe aviária no RS Primeiro caso em granja comercial levou governo a decretar emergência zoossanitária Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 18h05 (Atualizado em 16/05/2025 - 18h05 ) twitter

O primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil foi confirmado no Rio Grande do Sul, levando a China a suspender a importação de carne de frango do país por 60 dias. O governo brasileiro declarou estado de emergência zoossanitária no município gaúcho de Monte Negro, onde o caso foi identificado.

Este é o primeiro foco do vírus em uma instalação comercial no Brasil, segundo o Ministério da Agricultura. Anteriormente, apenas aves silvestres haviam sido afetadas. Apesar da suspensão das compras pela China, as autoridades garantem que o consumo de carne de ave e ovos continua seguro.

A União Europeia ainda não se pronunciou sobre possíveis medidas semelhantes às da China. Nos últimos 19 anos, a gripe aviária tem circulado principalmente na Ásia, África e norte da Europa.

