Comissão da Câmara vota isenção de IR para até R$ 5 mil nesta quarta-feira Projeto pode beneficiar meio milhão de brasileiros com novas regras Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 10h43 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comissão da Câmara deve votar isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000 nesta quarta (16)

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados analisa nesta quarta-feira a proposta que aumenta a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais.

Estima-se que cerca de 500 mil brasileiros possam ser beneficiados caso a medida seja aprovada.

O projeto também propõe elevar o limite para descontos parciais na alíquota, ajustando-o de R$ 7.000 para R$ 7.350. O relator do projeto, deputado Arthur Lira, manteve a sugestão do governo de um imposto gradual, com taxa que pode chegar a até 10% para rendimentos anuais superiores a R$ 600 mil.

A análise na comissão é necessária antes que o texto siga para votação no plenário da Câmara.

‌



Assista ao vídeo - Comissão da Câmara deve votar isenção de IR para quem ganha até R$ 5.000 nesta quarta (16)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!