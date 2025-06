Congresso avalia criação de CPMI para investigar fraudes no INSS Comissão deve iniciar trabalhos no segundo semestre Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 12h30 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Congresso pode criar CPI para investigar descontos no INSS nesta terça (17)

O Congresso Nacional realiza nesta terça-feira (17) uma sessão conjunta para analisar 60 vetos presidenciais e, possivelmente, a leitura do pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). O objetivo da comissão é investigar alegações de fraudes em descontos de benefícios do INSS. A expectativa é que os trabalhos de investigação comecem no segundo semestre, após a escolha dos membros da comissão.

Além da possível criação da CPMI, o Senado está preparado para votar uma proposta que aumenta o número de deputados de 513 para 531. A decisão sobre os vetos e a leitura do pedido de abertura da CPMI são os principais pontos da agenda do Congresso para esta terça-feira.

Assista ao vídeo - Congresso pode criar CPI para investigar descontos no INSS nesta terça (17)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!