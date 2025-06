Copom inicia reunião para decidir sobre taxa Selic Expectativa de manutenção da taxa de juros em 14,75% Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 12h32 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h32 ) twitter

Copom se reúne a partir desta terça (17) e deve manter taxa de juros em 14,75%

O Comitê de Política Monetária do Banco Central iniciou nesta terça-feira sua reunião para definir a taxa básica de juros que vigorará pelos próximos 45 dias.

De acordo com o Boletim Focus, a previsão é que a Selic permaneça no patamar atual de 14,75% até o fim do ano, após seis aumentos consecutivos.

A reunião do Copom se estenderá até quarta-feira, quando será anunciada a decisão sobre a manutenção ou alteração na taxa de juros. O mercado financeiro acompanha de perto essa decisão crucial para a economia do país.

