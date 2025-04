Defesa Civil alerta para temporais em São Paulo Gabinete de crise será montado para monitorar situação até sexta-feira Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 24/04/2025 - 12h06 ) twitter

Defesa Civil de SP faz alerta para fortes chuvas a partir desta quinta (24)

A Defesa Civil emitiu um alerta de temporais para esta quinta (24) e sexta-feira (25) em várias regiões de São Paulo.

As áreas afetadas incluem a capital, Vale do Ribeira, litoral norte, Serra da Mantiqueira, Baixada Santista e as regiões de Itapeva, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos.

Um gabinete de crise será instalado à tarde para monitorar a situação até amanhã à noite. Durante este período, alertas serão enviados aos celulares sobre o risco de chuvas intensas, ventos fortes e possível queda de granizo.

