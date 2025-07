Delegado aposentado reage a assalto no centro de São Paulo Ex-agente baleia ladrão em tentativa de roubo de celular Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 17h42 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h42 ) twitter

Delegado aposentado reage a assalto e baleia em ladrão que tentava roubar seu celular

Um delegado aposentado foi alvo de uma tentativa de assalto enquanto estava no centro de São Paulo na manhã desta sexta-feira. O criminoso, que se aproximou em uma bicicleta, tentou roubar o celular do ex-agente, mas foi atingido por um disparo após a reação da vítima.

De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve uma redução de 13% nos casos de roubos e furtos de celulares no último ano. No entanto, o número de registros ainda é significativo, com mais de 917 mil casos contabilizados em todo o país. O estudo também revela que furtos ocorrem com maior frequência nos finais de semana, enquanto os roubos, que envolvem ameaça ou violência, são mais comuns durante os dias úteis.

