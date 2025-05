Desemprego no Brasil atinge menor nível histórico para abril Taxa de 6,6% representa 7,3 milhões de pessoas em busca de trabalho Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 17h51 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h51 ) twitter

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,6%, registrando o menor valor histórico para o mês de abril. Cerca de 7,3 milhões de pessoas ainda estão à procura de emprego, conforme dados da PNAD Contínua do IBGE referentes ao primeiro trimestre do ano.

Comparando com o mesmo período do ano anterior, houve uma redução de 11,5% na taxa de desemprego, o que representa 941 mil pessoas a menos sem trabalho. Apesar de um pequeno aumento de 0,1% em relação aos três meses anteriores, o índice atual é o mais baixo desde o início da coleta desses dados pelo IBGE em 2012.

