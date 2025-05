Disparo acidental em shopping de Campo Grande (MS) fere policial e funcionário Arma de policial à paisana disparou acidentalmente em loja de calçados Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 17h51 (Atualizado em 26/05/2025 - 17h51 ) twitter

Tiro acidental deixa duas pessoas feridas em shopping de Campo Grande (MS)

Um disparo acidental em um shopping de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, feriu um policial à paisana e um funcionário de uma loja de calçados. O incidente ocorreu quando a arma do policial caiu de sua cintura enquanto ele pagava por suas compras.

O tiro atingiu a perna do policial e fragmentos da bala feriram o rosto do funcionário, de 29 anos. Ambos receberam atendimento médico e estão fora de perigo. A polícia informou que as imagens de segurança do local serão analisadas como parte da investigação do caso.

Assista em vídeo - Tiro acidental deixa duas pessoas feridas em shopping de Campo Grande (MS)

