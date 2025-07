Empresa de segurança investigada por morte de empresário em Interlagos Polícia cumpre mandados de busca em São Paulo para esclarecer caso Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 18h36 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h36 ) twitter

Empresa de segurança é alvo de investigação sobre morte de empresário no Autódromo de Interlagos

A investigação sobre a morte do empresário Adalberto Júnior avançou após a polícia cumprir cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo. As buscas ocorreram na sede de uma empresa de segurança contratada para um evento no Autódromo de Interlagos e nas residências de quatro suspeitos.

A polícia notou que dois funcionários em cargos de liderança estavam ausentes na lista fornecida pela empresa. Um dos suspeitos, com antecedentes criminais e sem autorização para portar munição, não compareceu ao trabalho no dia seguinte ao desaparecimento do empresário. Durante a operação, foram apreendidos cinco computadores, sete celulares e munições calibre .38. Todo o material será analisado para ajudar a esclarecer o crime.

