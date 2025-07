Enchentes no Texas deixam mais de 100 mortos; buscas por desaparecidos continuam Autoridades enfrentam quinto dia de buscas com poucas esperanças de encontrar sobreviventes Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h57 ) twitter

Buscas por desaparecidos após enchentes no Texas entram no quinto dia

As autoridades no Texas prosseguem com as buscas por desaparecidos após enchentes devastadoras atingirem a região.

Desde o início das inundações na última sexta-feira (4), mais de 100 mortes foram confirmadas. Com o avanço dos dias, as chances de resgatar sobreviventes diminuem.

A situação permanece crítica devido ao risco contínuo de novas inundações. As equipes de resgate enfrentam condições desafiadoras enquanto trabalham incansavelmente para localizar desaparecidos.

Assista ao vídeo - Buscas por desaparecidos após enchentes no Texas entram no quinto dia

